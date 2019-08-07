Власти Москвы согласовали захоронение Березина на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Сергей Березин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, позиция согласована. Об этом ТАСС сообщили в среду пресс-службе департамента торговли и услуг города.

Березин умер 5 августа на 82-м году жизни. Ранее родственники рассматривали возможность захоронения тела композитора на Троекуровском кладбище, но окончательного решения не было.

"Березина похоронят на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Ранее директор ансамбля "Пламя" Гелена Дорфман сообщала ТАСС, что прощание с артистом планировалось провести 9 августа в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Сергей Березин родился в Москве 31 октября 1937 года. С 1973 года он работал в ансамбле "Самоцветы" под управлением Юрия Маликова. В 1975 основал группу "Пламя". Композитору принадлежат такие хиты, как "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Золотые шары", "Осень". Сочиненные им композиции вошли в репертуар таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский.