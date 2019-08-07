Эксперт: улучшение условий беременных в СИЗО потребует дополнительных средств

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Законопроект, улучшающий положение содержащихся в СИЗО беременных женщин, потребует выделения Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) РФ дополнительных средств для его эффективной реализации. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала ветеран ФСИН и генерал-майор внутренней службы в отставке Елена Зарембинская.

"Маловероятно, что ФСИН своими силами сможет обеспечить все те условия для беременных заключенных и заключенных женщин, имеющих малолетних детей, которые предусматривает законопроект. У ведомства нет денег для выделения дополнительной площади для детей заключенных, а также для отдельных камер беременным", - сказала Зарембинская. По ее словам, если средства все же будут выделены, то меры, предусмотренные законопроектом, смогут улучшить положение заключенных женщин спустя некоторое время. "Быстро новые блоки в СИЗО не построишь, но все равно сам законопроект, который направлен на улучшение положения беременных, я могу только приветствовать", - отметила она.

Ранее сообщалось, что правительство РФ с некоторыми замечаниями поддержало законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и матерей с детьми до трех лет, автором которого выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Документ устанавливает, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей (до трех лет), должны содержаться отдельно от остальных женщин. Кроме того, документ предлагает установить норму санитарной площади в размере не менее 4 кв. метров на каждого малолетнего ребенка, который находится в СИЗО вместе с матерью. В настоящее время санитарная площадь в камерах устанавливается в расчете лишь на подозреваемых и обвиняемых, следует из пояснительной записки к законопроекту. Данная законодательная инициатива была анонсирована еще в 2018 году, документ несколько раз дорабатывался сенатором с учетом замечаний профильных ведомств. Принятие законопроекта, как полагает автор, будет способствовать улучшению условий для женщин с детьми и беременных в местах содержания под стражей. В конце июля 2019 года документ был внесен в Госдуму.