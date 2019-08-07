Благоустройство дворов в Кабардино-Балкарии по нацпроекту завершат к 1 сентября

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Благоустройство 145 дворов в Кабардино-Балкарии по линии нацпроекта "Жилье и городская среда" завершится к 1 сентября. Об этом ТАСС сообщил в среду первый зампред правительства - министр инфраструктуры и цифрового развития региона Владимир Болотоков.

"Если судить по проводимым Минстроем России селекторным совещаниям, мы находимся практически на первых местах с точки зрения активности реализации проекта "Жилье и городская среда". Заключены все контракты, работы соответствующие проводятся, и наиболее крупные, касающиеся общественных пространств, завершим 1 октября, но по дворовым территориям мы планируем все 145 дворов, которые в этом году благоустраиваются в Кабардино-Балкарии, завершить уже через месяц, к 1 сентября", - сказал Болотоков.

По его словам, при удачном завершении работ республика может получить дополнительные средства из федерального бюджета. Специальная комиссия проверит качество работ. Региональные власти работают над внедрением в республике электронных приложений, с помощью которых жители смогут принять участие в благоустройстве своих городов.

"Особенность текущего года в реализации проекта заключается в том, что мы используем некоторые цифровые технологии. Это умные светильники, камеры, подключение к "Безопасной республике" для обеспечения безопасности этих пространств и создание зон Wi-Fi", - добавил собеседник агентства.

По данным министерства, в Кабардино-Балкарии насчитывается более 1,6 тыс. дворовых территорий, в 2019 году из федерального бюджета республика получит 260 млн рублей, на эти средства благоустроят 145 дворов многоквартирных домов и 28 общественных территорий.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, реализуется с 2017 года. Сейчас он входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.