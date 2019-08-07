В Ульяновской области обнаружена незаконная свалка опасных отходов

УЛЬЯНОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после выявления в Ульяновской области несанкционированной свалки опасных отходов. Об этом сообщили журналистам в среду в прокуратуре региона.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде"). Свалка опасных производственных отходов в селе Луговом полностью ликвидирована", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, в мае 2019 года региональный Росприроднадзор выдал компании "Чистый город+" лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации отходов III-IV классов опасности. Для нее была выделена территория в Ульяновске. Установлено, что организация, вопреки требованиям, складировала пластиковые емкости от пестицидов и агрохимикатов, полиэтилен и другие отходы возле жилых домов в селе Луговом.

Отмечается, что после жалоб жителей должностные лица Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и регионального Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования не принимали необходимых мер и не информировали правоохранительные органы о свалке. По данным прокуратуры, надлежащий контроль за использованием земельного участка со стороны Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области и регионального Министерства строительства и архитектуры не осуществлялся. В результате опасные отходы оставались на участке, предусмотренном для сельскохозяйственных целей, более полугода.