На молодежном форуме "Машук" Ингушетию представят 240 человек

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Ингушетию на молодежном форуме "Машук" представят 240 человек, написал в своем аккаунте в Instagram полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников по итогам рабочей встречи с врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым в Магасе.

"Провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматовым. Не обошли вниманием подготовку региональной делегации для участия в десятом юбилейном Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", который торжественно откроется уже в субботу 10 августа. В этом году республику представят 240 ребят из городов и сел Ингушетии", - написал Матовников.

Как рассказал ТАСС начальник управления по делам молодежи министерства образования региона Адам Галаев, желающих участвовать в форуме было почти в два раза больше - свои заявки подали более 400 человек.

"Региону, как и другим субъектам, была выделена определенная квота, из этих 412 человек мы смогли отобрать только 240. Ребята представляли свои проекты как региональным, так и федеральным экспертам, на данный момент одобрение от экспертов получил 141 проект", - сказал Галаев.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет в три смены с 9 по 30 августа, в нем примут участие 3 тыс. человек.