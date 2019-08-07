МЧС сообщило о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Якутии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Лесопожарная обстановка на территории Якутии стабилизируется, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Лесопожарная обстановка на территории Якутии постепенно стабилизируется. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 116 природных пожаров на площади около 900 тыс. га. Крупных пожаров нет. За сутки количество пожаров уменьшилось на девять очагов", - сказали в ведомстве.

Авиация МЧС и наземная группировка прикрывают от огня населенные пункты Томмот и Кылайы. Всего в тушении пожаров принимают участие 719 человек и 70 единиц техники.