Более 300 дополнительных мест в детских садах создадут в Северной Осетии в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены создать более 300 дополнительных мест в детских садах республики за счет строительства восьми пристроек. Об этом сообщила ТАСС в среду министр образования и науки республики Людмила Башарина.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству просвещения России проанализировать причины низких темпов строительства детсадов, которые должны быть введены в эксплуатацию согласно нацпроекту "Демография" в ноябре-декабре текущего года. В числе отстающих были перечислены несколько российских регионов, в том числе и Северная Осетия.

"В рамках национального проекта в 2019 году [в Северной Осетии] запланировано строительство восьми пристроек к детским садам. Они будут разной вместимости - и по 20 мест, и по 55 мест, в них будут созданы группы для детей до трех лет", - сказала она.

По данным министерства, созданные в пристройках новые группы смогут принять более 300 малышей. Министр отметила, что низкая готовность объектов объясняется длительными конкурсными процедурами. "Уже все законтрактовано, строительство началось. Мы спокойны, потому что это пристройки, небольшие объекты, строительство пройдет гораздо быстрее, чем строить с нуля детский сад. У нас нет опасений, что мы к концу года не успеем ввести [объекты]", - сказала Башарина.

Власти Северной Осетии намерены обеспечить к 2021 году всех детей в возрасте от полутора до семи лет местами в детских садах. Всего в очереди в настоящее время состоят почти 1,9 тыс. малышей. Создание дополнительных мест в детских садах за счет строительства новых объектов идет в российских регионах в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография".