Прокуратура проверяет сведения о проблемах с оказанием медпомощи в поселке под Владимиром

ВЛАДИМИР, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура Владимирской области организовала проверку после того, как журналисты сообщили о проблемах с оказанием медицинской помощи в поселке Степанцево во Владимирской области. Об этом в среду сообщили журналистам в ведомстве.

6 августа в эфир вышли сюжеты, в которых жители поселка Степанцево сообщили о проблемах с оказанием медицинской помощи. В частности, они пожаловались на нехватку специалистов, отсутствие медикаментов и угрозу закрытия амбулатории. "Прокуратурой Владимирской области организована проверка по репортажам. В ее рамках надзорным органом будет дана оценка действиям администрации Владимирской области и руководства Вязниковской районной больницы", - говорится в сообщении.

Накануне жители поселка вышли на согласованный митинг, на котором потребовали улучшить качество оказания медицинской помощи.

В 2017 году в состав Вязниковской районной больницы вошла Никологорская районная больница, к которой присоединена Степанцевская врачебная амбулатория.

Беспокойство жителей

По словам местной жительницы, пенсионерки Любови Андриановой, в последнее время пациенты Степанцевской амбулатории испытывают проблемы с получением льготных лекарств. Для того, чтобы оформить рецепт, врачи вынуждены отправлять пациентов в соседний поселок Никологоры за 20 километров, чтобы в местной больнице, где установлено программное обеспечение для выписки рецептов, оформить документы. В ближайшее время руководство Вязниковской районной больницы планирует установить систему для выдачи электронных рецептов в Степанцеве.

"Перечень медицинских услуг у нас с каждым годом сокращается. Если три года назад я, как больная сахарным диабетом, каждый месяц ходила выписывать сахароснижающие таблетки, меня врач осматривал и давал дополнительное лекарственное обеспечение по сопутствующим заболеваниям, сейчас Степанцево осталось без лекарств, нам не хватило денег. В этом году начали выписывать лекарства только в апреле, хорошо, врач мне выписала на два-три месяца вперед", - рассказала ТАСС одна из инициаторов митинга Любовь Андрианова.

Кроме того, по словам местной жительницы, пациентам регулярно приходится за свой счет проводить анализы в связи с отсутствием реагентов, а попасть на прием к эндокринологу у женщины удалось только в платной клинике.

Больница решает кадровый вопрос

Как подтвердила главный врач Вязниковской районной больницы Марина Коновалова, кадровый вопрос действительно остро стоит в учреждении. "С кадрами в нашем учреждении очень сложная ситуация, на сегодняшний день по врачебному персоналу укомплектованность у нас менее 55%. В Степанцево по штатному расписанию, которое существует, свободна всего одна врачебная ставка, на сегодняшний день работают трое врачей", - отметила она, уточнив, что ситуация с кадрами в амбулатории в Степанцеве гораздо лучше, чем в среднем по больнице.

Трое специалистов - терапевт, педиатр и врач, обслуживающий восемь коек дневного стационара. К амбулатории приписано почти 3,5 тыс. пациентов, в том числе 657 детей из 16 населенных пунктов, прикрепленных к амбулатории. Средний возраст докторов - более 57 лет, медсестер - 48 лет. По словам главврача, сегодня сельской медицине сложно конкурировать с московскими клиниками, однако благодаря господдержке в учреждение удается привлекать молодежь.

"Мы заключили договор со студенткой пятого курса, она должна закончить институт, а дальше идет в ординатуру по неврологии. Двое молодых специалистов - один по терапии, один по кардиологов, уже проходят обучение в ординатуре, к нам они придут через год, мы заключили с ними ученические договоры с обязательствами. В прошлом году пришла молодой специалист-педиатр", - добавила Марина Коновалова.

Кроме того, главврач отметила, что сложности с поступлением реактивов для проведения анализов возникают из-за особенностей реализации закона о госзакупках, в ходе которой "то поставщики не выйдут, то жалобы подадут, то еще какие-то проблемы происходят". При этом в самом здании амбулатории несколько лет назад был проведен косметический ремонт, в этом году за счет средств нацпроекта в Вязниковском районе построят ФАП и отремонтируют шесть фельдшерско-акушерских пунктов. "Никакого изменения статуса амбулатории, тем более ее закрытия, не планируется", - подчеркнула она.

Ранее в центре внимания федеральных СМИ оказалась больница в Струнине Владимирской области. 7 июня 2018 года жители города пожаловались на качество медобслуживания в городе в ходе прямой линии с президентом России, глава государства поручил провести капитальный ремонт (реконструкцию) зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине и детской поликлиники. Ответственность за исполнение поручения была возложена на Минздрав РФ, а отчитаться о ремонте до 31 декабря 2018 года было поручено министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и тогдашнему губернатору Светлане Орловой.

В конце декабря 2018 года нынешний губернатор Владимир Сипягин обратился в Минздрав РФ с просьбой перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года. Детская поликлиника начала прием пациентов 21 января 2019 года.