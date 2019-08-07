Пользователи в ряде стран сообщают о сбое в работе Instagram

ТАСС, 7 августа. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в среду в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 11:09 по времени Восточного побережья США (18:09 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США. С проблемами столкнулись и в Израиле, а также в Великобритании, Германии, Франции и других европейских странах. В России больше всего жалоб на работу социальной сети поступило из Москвы.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 73%), около 18% не могут просмотреть истории, еще порядка 8% сообщают о проблемах с авторизацией.