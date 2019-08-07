Кабмин Чувашии выделил гранты 20 образовательным учреждениям республики

ЧЕБОКСАРЫ, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Чувашии распределило гранты между 20 образовательными учреждениями республики в текущем году. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В 2019 году гранты по 200 тыс. рублей получили 20 образовательных организаций, в их числе пять дошкольных образовательных организаций, 10 общеобразовательных организаций, три организации дополнительного образования детей и две профессиональные образовательные организации", - сообщили агентству.

Отмечается, что все учебные заведения, получившие грант, активно работают по развитию IT-технологий, а также стали пилотными площадками по реализации национальной системы учительского роста. "Конкурсный отбор на присуждение грантов главы Чувашии проводится с целью выявления и поддержки таких образовательных организаций, распространения лучших образовательных практик", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе правительства, формирование и развитие инновационной образовательной среды является приоритетом политики Чувашии и одной из важных задач в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".