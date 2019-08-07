Военнослужащим в московском регионе выплатили долги по зарплате на 100 млн рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Военные прокуроры добились в этом году погашения долгов по зарплате перед военнослужащими в Москве и Подмосковье на 100 млн рублей. Об этом сообщил московский городской военный прокурор Владислав Приходченко на коллегии по итогам работы в первом полугодии.

"За шесть месяцев текущего года по требованию военных прокуроров восстановлены права более 13,4 тыс. граждан, в том числе на выплату заработной платы, задолженность по которой превышала 100 млн рублей", - сообщил военный прокурор, чьи слова приводятся в сообщении на сайте Московской городской военной прокуратуры. Кроме того, благодаря работе военных прокуроров государству возмещен ущерб на сумму свыше 134 млн рублей.

В жилищно-коммунальной сфере (речь идет о жилье для военнослужащих разных министерств и ведомств, где предусмотрена военная служба - прим. ТАСС) выявлено 717 нарушений законодательства. Кроме того, в первом полугодии выявлено 483 нарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования при обращении с отходами производства и потребления, обслуживании и содержании очистных и канализационных сооружений, рассказал Приходченко.