СК предупредил об ответственности за вовлечение в незаконные акции детей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России предупредил об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции, в том числе прошедшие 27 июля и 3 августа в Москве.

"Следствию достоверно известно, что на незаконном мероприятии присутствовали несовершеннолетние", - говорится в сообщении СК, поступившем в ТАСС по итогам оперативного совещания, проведенного главой ведомства по вопросам расследования уголовных дел, возбужденных после несанкционированных акций в столице 27 июля и 3 августа.

"Стоит отметить, что действующее законодательство предусматривает как уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, так и правовые последствия для самих несовершеннолетних, которые впоследствии могут негативно отразиться на их будущем", - предупредили в СК.