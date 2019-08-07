Новый экологический маршрут на Сестрорецком болоте открыли в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Экологический маршрут в государственном природном заказнике "Сестрорецкое болото" открыли в среду в Санкт-Петербурге, сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

"Значительная часть маршрута проходит по поросшим сосновым лесом остаткам береговых валов древних морей - предшественников Балтийского моря (возрастом до 10 тыс. лет), встречаются камы ледникового происхождения, видимые как острова посреди плоскости болота. С маршрута можно увидеть также разнообразные формы болот: низинное, переходное, верховое, каждое с характерным для него сообществом флоры и фауны, в том числе редкие и внесенные в Красные книги РФ и Санкт-Петербурга виды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени завешен первый этап работ по созданию пешеходного маршрута на территории заказника, протяженность готовой его части - более 1,5 км, из которых треть - это пешеходные настилы на свайно-винтовом каркасе. На тропе установили смотровые площадки и информационные стенды. В 2020 году маршрут планируется продлить еще на 2 км.

Как отметил глава городского комитета по природопользованию Денис Беляев, ранее экотропы были обустроены в Петербурге на территории памятников природы "Комаровский берег", "Дудергофские высоты" и государственного природного заказника "Западный Котлин". Создание новых экомаршрутов ведется еще в двух заказниках: "Северное побережье Невской губы" и "Гладышевский".

Кириллов отметил, что в ближайшие годы для сохранения природных комплексов и восстановления биологического разнообразия будут созданы три новые особо охраняемые природные территории регионального значения. В Петербурге насчитывается 15 таких территорий общей площадью более 6 тыс. га, или 4% от площади города.