Тропический шторм "Франциско" принес до 60% месячной нормы осадков на юг Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Количество осадков, которое выпало в южных районах Приморского края в ходе прохождения тропического шторма "Франциско", составило от 52 до 91 мм осадков за одну ночь или около 60% месячной нормы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Приморского гидрометцентра.

"В связи с выходом тропического шторма "Франциско" на северо-запад Японского моря и дальнейшим его смещением вдоль южного побережья Приморья, минувшей ночью в южных районах края наблюдался очень сильный дождь с количеством осадков 52-91 мм за 12 часов и менее, до 60 % месячной нормы. Максимальное количество выпало во Владивостоке (77 мм), и Партизанске (91 мм). На остальной территории края прошли умеренные, местами сильные дожди (до 30 мм)", - говорится в сообщении.

Также опасные явления по количеству осадков зафиксированы в Лазовском, Анучинском и Яковлевском районах. В течение дня в четверг потерявший силу тропический шторм будет медленно смещаться на восток и вечером выйдет к западному побережью острова Хоккайдо. Днем 8 августа в Приморье сохранятся дожди, местами сильные с количеством 15-35 мм за 12 часов и менее, на юго-востоке местами очень сильные.

Из-за прошедших дождей на реках края начался подъем уровней воды. Пока, высота подъема уровней рек, по данным наблюдательной гидрологической сети, составляет 0.2-0.4 м. В ближайшие сутки ожидается подъем на 0.5-0.8 м, опасных явлений не ожидается, возможно подтопление отдельных низких мест.

По информации краевого предприятия "Примавтодор", все дороги края пока функционируют в обычном режиме, нарушений автомобильного сообщения нет. По данным аэропорта Владивостока, все рейсы выполняются по расписанию, за исключением двух рейсов местного значения в Кавалерово и Преображение, которые отменены из-за непогоды. В готовности к устранению размывов железнодорожного полотна находятся 55 специальных поездов Дальневосточной железной дороги.