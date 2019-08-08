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"Известия": ОНФ рекомендует Минтруду закрепить понятие "временная удаленная работа"

Как отмечают в ОНФ, это позволит защитить права сотрудников, которые периодически работают, не приезжая в офис

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает Министерству труда и социальной защиты РФ инициировать поправки в законодательство, которые бы позволили гражданам РФ, работающим штатно, временно выполнять обязанности удаленно. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на документ ОНФ.

Как сообщает издание, организация направила рекомендацию по регулированию удаленной работы в Министерство труда. ОНФ предлагает ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ ("Режим рабочего времени") понятие "временная удаленная работа". По мнению "фронтовиков", это позволит защитить права сотрудников, которые периодически работают, не приезжая в офис, по устной договоренности с руководителем. Авторы предложения считают, что этот режим нужно регулировать письменным соглашением сторон, а условия организации труда в удаленном формате - статьей 312.3 ТК РФ ("Особенности организации и охраны труда дистанционных работников").

По данным "Известий", в Минтруде подтвердили получение письма от ОНФ и заявили, что поддержат "любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения".

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