МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Два птенца черного аиста вылупились в Московском зоопарке, сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Появление [двух] птенцов краснокнижного черного аиста - радостное и важное событие для зоопарка. В отличие от неприхотливых белых аистов, эти птицы известны своей скрытностью и нелюдимостью. В дикой природе обычно вьют гнезда в укромных лесных зарослях, вдали от человека. Однако орнитологам Московского зоопарка все же удалось создать комфортные условия содержания для данного вида, подобрать рацион и режим питания", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В коллекции зоосада пара черных аистов появилась в 2005 году. Самец по имени Лео попал туда из природы, а его партнершу, самку Розу, привезли из зоопарка Екатеринбурга. В этом году птицам исполнилось 14 лет. В дикой природе черные аисты живут не более 18 лет. В условиях зоопарка продолжительности жизни этих птиц увеличивается почти вдвое.

Роза и Лео всегда жили в одном вольере. Однако первое потомство орнитологам удалось получить от пары только спустя девять лет после их заселения. С 2014 года пара выводит птенцов уже в пятый раз.

"Птенцы пока что покрыты пухом, а их вес составляет не более полутора килограммов. В экспозиции рядом с "Домом птиц" на старой территории зоопарка малыши появятся в конце лета. Сейчас им нужно немного подрасти и окрепнуть", - уточняется в сообщении.

Черные аисты

В дикой природе черные аисты обитают в лесах и горах. Гнезда вьют обычно в кронах высоких деревьев, редко - на уступах скал. Черные аисты не склонны менять место гнездования. Одно гнездо пара может занимать несколько лет, передавая его следующему поколению.

Кроме того, черные аисты - однолюбы. Однажды выбрав партнера, хранят ему верность всю оставшуюся жизнь.

По размерам черный аист мало отличается от своего белого родственника. Длина туловища составляет около одного метра, масса тела - около трех килограммов, а размах крыльев может достигать двух метров. Вид включен в Красную книгу России, а также Украины, Белоруссии и Казахстана.