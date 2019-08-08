Отопительный сезон начался в отдаленном арктическом районе Якутии

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Отопительный сезон стартовал в отдаленном Аллаиховском районе на севере Якутии, сообщили в четверг в пресс-службе государственного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)".

"В ночь на 8 августа в районе стартовал очередной осенне-зимний период. К жилым домам и социально значимым объектам подали тепло", - сказано в сообщении.

Во вторник в поселке Чокурдах температура воздуха составила 12 градусов тепла.

В пресс-службе уточнили, что в села района в период летней навигации доставили котельное топливо, которого хватит до открытия сезона автозимников в начале зимы.

С середины августа отопительный период начнется еще в нескольких северных районах и продлится до мая-июня в зависимости от погодных условий. В Булунском районе на арктическом побережье Якутии подача тепла от централизованных теплоисточников не прекращается круглый год.