Ространснадзор проверит автобусного перевозчика после ДТП под Новороссийском

"7 августа в 22:15 мск в Новороссийске произошло ДТП с участием рейсового автобуса (по предварительной информации, в салоне находились 42 человека) и двух легковых автомобилей. В результате столкновения автобус и автомобили перевернулись в кювет. По предварительным данным, автобус перевозил детей из Анапы в санаторий "Эллада". По факту аварии Ространснадзор проведет проверку перевозчика, чей автобус попал в ДТП", - говорится в сообщении.

ДТП с автобусом произошло на 16-м км дороги Новороссийск - Керченский пролив. По информации ГИБДД, в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба транспортных средства упали в обрыв. В результате ДТП три человека, в том числе двое детей, погибли, все они находились в легковом автомобиле. По данным Минздрава Краснодарского края, госпитализированы 44 человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.