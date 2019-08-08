Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, застрахованы в ВСК

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ответственность владельца автобуса, который столкнулся с автомобилем под Новороссийском, в результате чего погибли трое и госпитализированы 44 человека, застрахована в ВСК. Это следует из базы данных Национального союза страховщиков ответственности.

Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, страховая выплата родственникам погибших пассажиров на транспорте составляет 2,025 млн рублей. Сумма выплаты пострадавшим до 2 млн рублей зависит от тяжести полученных травм. При этом страховка перевозчика покрывает вред только пассажирам автобуса. Вред находившимся в автомобиле людям покрывается в рамках ОСАГО - до 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью.

ДТП с автобусом произошло на 16-м км дороги Новороссийск - Керченский пролив. По информации ГИБДД, в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба транспортных средства упали в обрыв. В ДТП три человека, в том числе двое детей, погибли, все они находились в легковом автомобиле. По данным Минздрава Краснодарского края, госпитализированы 44 человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.