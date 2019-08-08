СМИ: Дэнни Трехо помог спасти ребенка из перевернувшейся машины

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Американский актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, перевернувшегося в результате ДТП в среду в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал KABC.

По ее данным, это не был постановочный трюк во время очередных съемок. Одна из столкнувшихся машин перевернулась, внутри находился ребенок. Актер, оказавшийся одним и свидетелей аварии, пытался вытащить ребенка из машины через разбитое стекло, но не смог отстегнуть заклинивший ремень безопасности.

Ему на помощь пришла случайная прохожая Моника Джексон. Вместе с ней Трехо удалось спасти ребенка. "Все хорошее, что происходило в жизни со мной, случалось как прямое следствие оказания помощи кому-то другому", - заявил актер телеканалу KABC.

По данным полиции Лос-Анджелеса, после аварии были госпитализированы три человека. Их травмы не представляют угрозы для жизни.

75-летний Дэнни Трехо снялся в 337 фильмах и телесериалах. Актер известен по фильмам "От заката до рассвета" (From Dusk Till Dawn, 1995), "Дети шпионов" (Spy Kids, 2001), "Мачете" (Machete, 2010), а также "Ягуар" (Le jaguar, 1996), "Инферно" (Inferno, 1999) и "Воздушная тюрьма" (Con Air, 1997).