СМИ: ученые пытаются найти причину болезни редких попугаев какапо

СИДНЕЙ, 8 августа. /ТАСС/. Ученые из Новой Зеландии пытаются найти причину болезни исчезающих совиных попугаев. Как сообщает портал Stuff в четверг, несмотря на все усилия ветеринаров и экологов, зеленых птиц на островах становится все меньше.

На сегодняшний день в Новой Зеландии осталось менее 200 редких совиных попугаев какапо. Все известные ученым птицы сейчас живут в закрытых заповедниках или ветеринарных лечебницах, но, несмотря на огромные усилия специалистов, за первое полугодие 2019 года от неизвестной болезни погибли семь попугаев. "Мы постоянно проводим исследования, пытаемся понять, что произошло и какая болезнь уносит жизни наших какапо, но пока ощутимых результатов нет", - рассказал советник по науке национального департамента охраны природы Эндрю Дигби.

Согласно данным ветеринаров, к началу 2019 года популяция слегка увеличилась со 153 до 214, однако вспышка неизвестного заболевания поразила 70 из них. "Поскольку все птицы живут в закрытых резервациях и заповедниках, нам удалось достаточно быстро выявить заболевших и госпитализировать их. Это спасло всю колонию, но, к сожалению, часть какапо мы все-таки потеряли, поскольку так и не смогли выяснить причину болезни", - пояснил Дигби.

Сейчас, как рассказал Дигби, в лечебнице остаются пять больных птиц и еще восемь проходят реабилитацию, 50 заболевших уже признали здоровыми и выпустили в заповедник. "Исследователи сейчас сосредоточены на двух возможных причинах болезни: грибковое заболевание аспергиллез, с которым их иммунная система не могла справиться, или неизвестный вирус или бактерия, также воздействующая на иммунную систему. Нам на помощь пришли сотрудники исследовательских организаций всей Новой Зеландии и даже несколько международных", - добавил он.

Как отмечают в департаменте охраны природы, исчезновение национального символа очень сильно беспокоит новозеландцев и общественные пожертвования на лечение и реабилитацию попугаев уже превысили 200 млн новозеландских долларов (8,37 млрд рублей). Предусмотрено дополнительное финансирование и за счет государственных средств, так что специалисты рассчитывают, что сохранить редких попугаев все-таки удастся, хотя на восстановление популяции потребуются годы.

Какапо

Какапо, или совиный попугай - ночная нелетающая птица, эндемик Новой Зеландии. Возможно, является одним из наиболее древних ныне живущих видов пернатых. Одной из их необычных характеристик является сильный, но в то же время очень приятный запах, похожий на запах цветов и меда или пчелиного воска.

Какапо был широко распространен в Новой Зеландии, но в настоящее время сохранился лишь на юго-западе Южного острова. Находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Основная причина их исчезновения - деятельность инвазивных грызунов и хищников (включая крыс и кошек), а также уничтожение и изменение их местообитания. Департамент охраны природы Новой Зеландии считает своей главной задачей спасение данного вида, поэтому птиц разводят в неволе, а затем выпускают на защищенные территории.