Россияне стали чаще обращаться в Роструд из-за вопросов оплаты труда

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. обращений от граждан получил Роструд в первом полугодии 2019 года, в основном они связаны с вопросами оплаты труда, увольнением, а также гарантиями и условиями труда отдельных категорий работников. Об этом сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

"Порядка 200 тыс. консультаций по вопросам соблюдения трудового законодательства предоставлено работникам и работодателям в первом полугодии текущего года специалистами территориальных органов Роструда", - говорится в сообщении.

Больше всего граждане интересуются вопросами, связанными с оплатой труда, охраной труда, увольнением, а также гарантиями и условиями труда отдельных категорий работников, пояснили в Роструде.

Получить бесплатную консультацию можно в самой государственной инспекции труда, по телефону или онлайн, воспользовавшись сервисом "Дежурный инспектор" на портале Роструда, сообщили в Федеральной службе по труду и занятости.