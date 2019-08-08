Рособрнадзор отказал в аккредитации Санкт-Петербургскому институту экономики и управления

ТАСС, 8 августа. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отказала в государственной аккредитации образовательной деятельности частному вузу "Санкт-Петербургский институт экономики и управления". Об этом говорится в приказе руководителя службы, размещенном в четверг на официальном сайте.

"Отказать частному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский институт экономики и управления" в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки", - говорится в тексте приказа.

Речь идет о направлениях подготовки "Экономика и управление", "Сервис и туризм".

Как указано на сайте вуза, Санкт-Петербургский институт экономики и управления был создан в 1994 году. Имеет действующую госаккредидацию на обучение в рамках среднего общего образования.