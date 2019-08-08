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Акции протеста в Гонконге

МИД РФ рекомендует россиянам избегать в Гонконге мест массового скопления людей

В министерстве отметили, что 9-11 августа в различных частях города, а также в зале прилета 1-го терминала международного аэропорта Гонконга ожидаются акции протеста

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не посещать места массового скопления людей в Гонконге из-за акций протеста. Соответствующее предупреждение распространил в четверг Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"9-11 августа в различных частях города, а также в зале прилета 1-го терминала международного аэропорта Гонконга (HKG) ожидаются очередные акции протеста; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как сообщили в четверг организаторы акции в специально созданном канале в Telegram, который объединил 12 тыс. подписчиков, участники антиправительственных демонстраций планируют новые протесты в зале прилета международного аэропорта Гонконга. Они начнутся в 13:00 (08:00 мск) 9 августа и продлятся три дня.

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

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РоссияКитайАкции протеста в Гонконге
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