Главе Пентагона подарили скакуна в Монголии

ТАСС, 8 августа. Министру обороны США Марку Эсперу во время его визита в Монголию преподнесли подарок от руководства страны - семилетнего скакуна. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

"Я назову эту прекрасную лошадь Маршаллом в честь генерала США Джорджа Маршалла (инициатора плана экономической помощи европейским странам после Второй мировой войны - прим. ТАСС)", - сказал Эспер.

В Монголии такой подарок является традиционным. По информации Associated Press, до этого лошадей от монгольских властей получали экс-министры обороны США Дональд Рамсфелд и Чак Хейгел и бывший вице-президент Джозеф Байден, которые в разное время посещали эту страну с визитами. Ранее власти Монголии подарили лошадь младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону. Животное решили назвать Победой.

В ходе своего визита Эспер также выступил за укрепление сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.

"Этот визит создаст возможности для поиска новых путей укрепления связей [между CША и Монголией]", - заявил Эспер во время переговоров с министром обороны Монголии Нямаагийн Энхболдом. Он также отметил, что хочет выстроить более тесные отношения с Улан-Батором в сфере обороны на высоком уровне. Как сообщается на сайте американского посольства в стране, Эспер выразил готовность бороться за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. Согласно заявлению дипмиссии, данная поездка "свидетельствует о крепости американо-монгольских отношений, опирающихся на общие демократические ценности и интересы по поддержанию мира и стабильности в регионе".

Ранее Монгольское информационное агентство МОНЦАМЭ сообщило, что в четверг в Улан-Баторе находится с визитом не только Эспер, но и заместитель министра обороны России Александр Фомин. В Пентагоне оставили без ответа вопрос корреспондента ТАСС в Вашингтоне о том, возможны ли контакты американской делегации с российской в ходе пребывания в монгольской столице.

Ожидается, что из Улан-Батора Марк Эспер направится в Сеул, где 9 августа состоится его встреча с министром национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду.