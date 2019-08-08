В санатории, которому принадлежит попавший в ДТП на Кубани автобус, идет выемка документов

"Правоохранительными органами в санатории сейчас проводятся следственные действия в связи с тем, что автобус принадлежал санаторию. Автобус проверяют на соответствие всем нормам, правилам выпуска в рейс. Проверяют и водителя, изучают его личное дело и все нормативы по тахографам. Изымают необходимые документы", - сказал собеседник агентства.

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов произвели выемку документов на автобус и личного дела водителя экскурсионного автобуса санатория "Эллада", который попал в ДТП под Новороссийском, сообщил ТАСС представитель санатория.

ДТП с автобусом и легковушкой произошло вечером в среду на 16-м км автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По данным ГИБДД, в результате столкновения автомобиля Volkswagen и автобуса Hyundai оба транспортных средства упали в обрыв. В легковом автомобиле находились шесть человек, в результате ДТП трое из них, в том числе двое детей, погибли. По данным Минздрава Краснодарского края, в больнице Новороссийска остаются 40 пострадавших, четыре человека переведены на лечение в Краснодар.

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту произошедшего накануне ДТП с экскурсионным автобусом по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и п. "б" ч. 2 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.