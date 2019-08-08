Методики школьных уроков о войне и Победе представят на конкурсе в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Международный конкурс методических разработок "Уроки Победы", на котором педагоги и методисты из России и стран СНГ представят уроки, посвященные теме Великой Отечественной войны и Победы, начнется 1 сентября. Победители будут объявлены в 10 номинациях, сообщила в четверг на пресс-конференции министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Я надеюсь, что во всех регионах нашей страны мы проведем этот конкурс <...>, я думаю, что будут очень хорошие результаты. Конкурс только углубляет интерес к России и нашим традициям, я уверена, что он станет замечательным событием в жизни наших учителей, потому что темой 75-летия Победы должен быть пронизан каждый наш урок", - сказала она.

Васильева отметила, что в оргкомитет конкурса, приуроченного к 75-летию Победы и Году памяти и славы, вошли руководители регионов, в которых есть города-герои. Конкурс насчитывает 10 номинаций, в том числе уроки по истории, литературе, родному и иностранному языкам, музыкальный урок. "Такие уроки как метапредметный урок, как социальный школьный проект, как классный час - эти номинации позволяют принять участие практически любому предметнику в наших школах. Я думаю, это будет интересно, посмотреть, какие разработки предложат наши коллеги, их можно будет интересно и красиво реализовать, они создадут хороший банк методических разработок", - отметил советник министра просвещения Андрей Петров.

В рамках пресс-конференции между Российским историческим обществом (РИО) и Минпросвещения, а также между РИО и группой компаний "Просвещение" было подписано соглашение об организации конкурса. Свои подписи поставили министр просвещения РФ Ольга Васильева, председатель РИО Сергей Нарышкин и председатель Совета директоров Группы компаний "Просвещение" Владимир Узун.

По словам советника министра, в преддверии конкурса на 29-30 августа запланированы мероприятия на фестивале образования "Город образования" на ВДНХ. "Пройдут семинары, как правильно оформить заявку, для экспертов планируем семинары, чтобы они одинаково понимали критерии оценки этих работ в разных субъектах", - сказал он.

Номинанты и победители

В декабре по всем 10 номинациям будут предложены номинанты, три лучших работы и три лучших автора. Работы будут опубликованы на ресурсах организаторов, затем пройдет этап онлайн-голосования. В конце марта будущего года победителей - 30 человек - пригласят в Москву, и на площадках образовательных организаций города их работы будут представлены и обсуждены с жюри.

"Уроки Победы" планируется провести с 1 сентября 2019 года по 9 мая 2020 года. В состав жюри конкурса вошли 64 человека, председателем стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Конкурс был инициирован на общем собрании 20 июня Министерством просвещения РФ, Группой компаний "Просвещение" и Российским историческим обществом (РИО).

8 июля президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы.