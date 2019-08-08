ФПА обратилась в СК и МВД в связи с недопуском адвокатов к задержанным на акциях в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов (ФПА) России обратилась в правоохранительные органы в связи с недопуском защитников к задержанным на несанкционированных акциях в центре Москвы 27 июля и 3 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФПА.

"Вице-президент ФПА Светлана Володина направила и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову, начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову, и. о. прокурора Москвы Олегу Манакову обращения, в которых указано, что, согласно информации из социальных сетей и ряда СМИ, 27 июля и 3 августа полиция не допускала адвокатов к задержанным участникам протестов со ссылкой на введение плана "Крепость". 3 августа многие адвокаты не смогли попасть к своим доверителям, которых доставили с митинга в ОВД "Хамовники", что грубо нарушает их конституционное право на защиту", - сказал представитель ФПА.

Как подчеркивается в обращениях, "в соответствии с приказом МВД России план "Крепость" должен вводиться лишь в случае реальной угрозы нападения на объекты органов внутренних дел, однако, по имеющейся у ФПА информации, никто из участников недавно проходивших акций к захвату отделений полиции не призывал". "Адвокатское сообщество обеспокоено тем, что адвокаты не могут реализовать свои профессиональные права, установленные федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Использование плана "Крепость" для воспрепятствования осуществлению защиты является незаконным", - отметила Володина. В ее обращениях содержится просьба привлечь к ответственности виновных и принять меры, чтобы в будущем не допускать нарушения прав граждан на квалифицированную юридическую помощь.

По мнению Володиной, право на защиту имеют в том числе и те, кто был задержан за сознательные провокации. Причем откровенных провокаторов, по ее оценке, среди задержанных было меньшинство. Существует три вида нарушения права на защиту. Первый - запрет прохода адвоката в отделение полиции. Второй - разрешение на проход адвоката, но без предоставления возможности встречи с доверителем. Третий - адвокату разрешают пройти в отделение и встретиться с доверителем, но не дают возможности общаться с ним наедине.

На несанкционированном митинге 27 июля в Москве были задержаны более 1000 человек, 3 августа - около 600.