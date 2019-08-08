Более 290 тыс. москвичей смогут проголосовать на выборах депутатов в Мосгордуму на дому

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 290 тыс. москвичей, в числе которых инвалиды и те, кто находится на надомном лечении, смогут проголосовать на выборах депутатов в Мосгордуму, не приходя на избирательные участки. Об этом сообщил в четверг на заседании Мосгоризбиркома министр правительства Москвы, глава столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян.

"На сегодняшний день у нас 133 тыс. человек находятся на надомном обслуживании. Это гарантированно. Свыше 20 тыс. инвалидов-колясочников, большая часть из них будет голосовать на дому. Инвалиды первой группы - почти 140 тыс. человек, из них большая часть - лежачие инвалиды, которые не выходят за пределы своей квартиры, - им также нужна будет помощь в реализации их избирательного права <...> Это может быть сопровождение на участки, собрание заявлений из дома, информирование о кандидатах и так далее. Просим избирательные комиссии оказывать содействие в этом", - сказал Петросян.

По его словам, всего в столице проживает около 1 млн инвалидов, из них только 43 тыс. - несовершеннолетние.

На заседании глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и Петросян заключили соглашение о взаимодействии ведомств в целях обеспечения надомного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.