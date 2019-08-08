Крым на 50% увеличит поставки устриц в рестораны Ярославля для туристов "Золотого кольца"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Крымские предприятия намерены увеличить на 50% поставки устриц и мидий в Ярославскую область с конца 2019 года, сообщил ТАСС в четверг начальник департамента по рыбному хозяйству министерства сельского хозяйства Крыма Андрей Дедюхин по итогам встречи с делегацией Ярославской области.

"С конца 2018 года в Ярославскую область из Крыма поставляется 700 кг мидий и 2 тыс. устриц ежемесячно. В планах на следующий год - выйти на 1 тыс. кг мидий и 3 тыс. устриц в месяц. Они спросом пользуются у туристов", - сказал Дедюхин.

Зампредседателя правительства Ярославской области Валерий Холодов назвал успешной реализацию первого инвестпроекта между регионами по созданию цеха передержки устриц и мидий, которые поставляются в том числе и в рестораны на турмаршруте "Золотое кольцо России".

"Все рестораторы города пользуются этими продуктами [мидиями и устрицами]. Это маленькая частичка Крыма. И все туристы, следующие по маршруту "Золотого кольца", в том числе и иностранцы, с удовольствием их дегустируют, тем более что цена в два раза ниже у нас, чем в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал он.

Холодов отметил, что предприниматели из Ярославля готовы открыть еще один цех передержки устриц в Рыбинске с объемами 700 кг мидий и 2 тыс. устриц в месяц. Он также сообщил ТАСС, что в планах делегации - посещение хозяйства по выращиванию креветок в Крыму и возможности их поставки в Ярославскую область.

О сотрудничестве

Республика Крым и Ярославская область подписали соглашение о сотрудничестве в августе 2017 года. Документ предполагает сотрудничество в промышленной, торгово- экономической, научно-технической и культурной сферах. Регионы договорились также сотрудничать в таких сферах как сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и санаторно-курортное лечение, туризм.

По данным, предоставленным Холодовым, в 2018 году товарооборот между регионами увеличился в 9 раз до 328 млн рублей.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич. По данным туроператора "Русь", в 2018 году по маршруту Углич - Мышкин - Мартыново путешествовали свыше 5 тыс. туристов.