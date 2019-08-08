Мурманские власти выделили 340 млн рублей на поддержку ветеранов труда и семей с детьми

ТАСС, 8 августа. Власти Мурманской области выделили на 2019 год из регионального бюджета дополнительно более 340 млн рублей на поддержку ветеранов труда, семей с детьми, а также специалистов, работающих в сельской местности. Таким образом финансирование социальных программ в регионе превысило 11,89 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В Мурманской области увеличена финансовая поддержка ветеранов труда, семей с детьми, специалистов сельской местности. Внесены изменения в государственную программу "Социальная поддержка граждан". Объем средств областного бюджета по госпрограмме в текущем году увеличен на 340 млн 44,8 тыс. рублей и составил 11 млрд 890 млн 277,3 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, мурманские власти в связи с ростом тарифов на оплату услуг ЖКХ проиндексировали на 5% ежемесячную коммунальную выплату ветеранам труда, реабилитированным лицам и специалистам сельской местности. Кроме того, выделенные средства пойдут на 4% индексацию ежемесячных выплат семьям с детьми: ежемесячное пособие на ребенка, региональный материнский капитал, пособие при поступлении ребенка в первый класс и пособие при рождении одновременно двух и более детей.

Как пояснил ТАСС министр социального развития региона Сергей Мякишев, принятые меры о дополнительном финансировании социальной сферы - это реакция областного правительства на удорожание услуг ЖКХ, а также попытка укрепить демографическую стабильность региона.

"Мурманская область - регион с миграционным оттоком населения. У нас естественная убыль населения есть, мы принимаем сверхзатратные меры для того, чтобы среагировать. Наша адресность - это молодые семьи, мамы в возрасте до 26 лет. Мы их хотим поддержать. Мы считаем, если они родят первого ребенка на территории региона до 26 лет, значит до 30 они пойдут и за вторым и третьим. Только так можно что-то сделать", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что увеличение расходов бюджета на социальную сферу коснется более 100 тыс. жителей Мурманской области. "Это очень важно, потому что сюда включены точечные мероприятия: мы проиндексировали выплату ветеранам труда, это самая многочисленная категория, почти 89 тыс. человек. Плюс увеличили более чем в 2,5 раза ветеранам Великой Отечественной войны. И самое главное - мы продолжаем работать в плане решения демографических проблем. Для нас это очень серьезная тема, к федеральной мере поддержке мы добавили свою региональную", - резюмировал Мякишев.