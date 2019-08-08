Минобрнауки: на увеличение квот для иностранцев в вузах РФ нужны дополнительные средства

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ поддержит инициативу увеличения квот для обучения в российских вузах иностранных граждан, если на эти цели будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России поддерживает инициативу планомерного увеличения квот для обучения иностранных граждан до 30 тыс. к 2024 году (в 2019 году - 15 тыс.) при условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - уточнили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что увеличение количества квот в странах должно осуществляться, исходя из потребностей зарубежных государств в подготовке кадров в разных областях деятельности. Необходимо также учитывать "поддержку талантливых выпускников" и "поддержку реализации совместных программ с зарубежными университетами-партнерами".

Отбор студентов

Ведомство планирует сформировать систему отбора талантливых иностранных абитуриентов.

"Мероприятиями федерального проекта предусмотрены работы <...>, направленные на повышение привлекательности российского образования: <…> формирование системы мер по отбору талантливых абитуриентов", - говорится в сообщении.

В число мер оценки войдут летние и зимние школы и отбор иностранных абитуриентов с помощью олимпиад и конкурсов разного уровня. Через конкурсы будут отобраны "не менее 20% <...> от общего числа иностранных граждан, принятых на первый курс в пределах квоты". В планы Минобрнауки также входит создание ресурсных центров для детей и педагогов в странах-партнерах. "К 2024 году - не менее 50 ресурсных центров (с нарастающим итогом)", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Министерство культуры РФ и Россотрудничество проработают инициативу по упрощению процедуры приема иностранных граждан в российские вузы.

Знание русского

Минобрнауки также поддерживает инициативу введения единых требований к уровню владения русским языком и создания международного экзамена для иностранных граждан, поступающих в российские вузы.

"Сертифицирование иностранных абитуриентов в рамках единой государственной системы тестирования иностранных граждан, соответственно, создание одинаковых, понятных и прозрачных условий подготовки и сдачи указанного экзамена, является важным шагом к совершенствованию государственной политики по привлечению иностранных студентов", - сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Апробацию сертификационного экзамена по русскому языку уровня владения B1+ для иностранных студентов ранее уже прошло 802 иностранных абитуриента. Этот сертификат позволяет иностранным студентам поступать на программы бакалавриата и специалитета. Для освоения программ магистратуры необходим уровень В2, для аспирантуры - С1, что соответствует мировой практике. При наличии таких сертификатов дополнительное прохождение вступительных испытаний по русскому языку не требуется.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения России занимается разработкой многоуровневого экзамена по русскому языку для иностранцев, ориентируясь на экзамен IELTS. По словам заместителя министра просвещения - статс-секретаря Павла Зеньковича, экзамен должен состоять из пяти-восьми уровней, чтобы граждане других стран могли использовать сертификаты, полученные при сдаче подобного экзамена.

Согласно планам федерального проекта "Экспорт образования", реализуемого в рамках нацпроекта "Образование", к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранцев должно вырасти не менее чем вдвое к уровню 2017 года, причем не менее 5% иностранных выпускников будут трудоустроены в российские компании, в том числе для работы за рубежом.