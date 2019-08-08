В Госдуму внесли законопроект о дополнительных гарантиях по зарплате для учителей и врачей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях в части оплаты труда педагогических и медицинских работников. Текст документа опубликован в четверг в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатива предусматривает, что зарплата учителей, врачей и сотрудников учреждений культуры, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, не может быть ниже двойной величины регионального прожиточного минимума.

"Для повышения уровня жизни отдельных категорий работников и престижа социально значимых профессий представляется обоснованным нормативное закрепление повышенных мер их поддержки", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также отмечается, что документ направлен на реализацию отдельных положений майского указа президента 2018 года в части соцподдержки указанных категорий работников.