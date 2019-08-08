Власти НАО планируют создать в регионе резервный интернет-канал в 2021 году

НАРЬЯН-МАР, 8 августа. /ТАСС/. Создание резервного канала связи в Ненецком автономном округе должно завершиться в 2021 году, сообщил ТАСС руководитель департамента цифрового развития региона Павел Окладников.

"Резервный канал связи [будет создан в] 2021 году. [Других участников проекта] пока не буду открывать, это один из крупных федеральных операторов. Бюджет проекта - около 400 млн рублей совместно [и частных, и региональных инвестиций]", - сказал Окладников.

Резервная линия связи является приоритетным проектом программы развития высоких технологий в Ненецком автономном округе, его реализация - важное условие для выполнения задач, поставленных в национальном проекте "Цифровая экономика", таких как доведение доли объектов социально значимой инфраструктуры, имеющих доступ к широкополосному интернету, до 100% к 2024 году, а также доведение доли домохозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету, до 97%.

Острая необходимость иметь резервный канал связана с периодическими обрывами волоконно-оптической линии связи "Ростелекома" в Республике Коми, что приводит к отключению интернета на значительной части территории округа, включая столицу - город Нарьян-Мар.

"Отключение может приводить к невозможности оплатить вовремя страховые платежи и налоги, соответственно, набегают пени <…> В результате отсутствия интернета предприниматели не могут подать заявки на учатся в электронных аукционах, участвовать в электронных аукционах и подписывать контракты в электронном виде в установленные законом сроки", - пояснил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в НАО Герман Сопочкин.

Технические сложности

Как рассказал ТАСС директор Ненецкой компании электросвязи Владислав Песков, строительство сопряжено с большими техническими сложностями и затратами ввиду особенностей работы в тундре.

"Буквально вчера мы забросили ребят вертолетом в тундру, где строим вышку. Туда не добраться на обычном вездеходе, хотя место находится в 20 км от населенного пункта. Вертолет не выключал двигатель, пока выгружали оборудование, чтобы не завязнуть в болоте", - сказал Песков.

По его оценкам, чтобы полностью обеспечить все поселки радиорелейной и волоконно-оптической связью, необходимо проложить более 7 тыс. км кабеля (площадь региона превышает 175 тыс. кв. км). При этом стоимость прокладки одного километра, по его словам, составляет примерно 800 тыс. рублей. Такая высокая цена связана с ограниченным периодом работ - основная их часть, связанная с использованием крупной техники, ведется только с ноября по май, а также с необходимостью использовать особо прочные кабели и специальные технологии установки, чтобы кабель, проложенный в земле, не был разорван при смене сезонов.

Сложности при прокладке коммуникаций, вместе с небольшим по численности населением региона (менее 50 тыс. человек), определяют крайне высокую по общероссийским меркам стоимость интернет-услуг. Для жителей города Нарьян-Мар интернет со скоростью 50 мБит/с может обойтись в 2,5 тыс. рублей в месяц. Прокладка резервного пути сможет обеспечить доступ на рынок новых провайдеров, что поможет "сбить" цену.

"К интернету на скорости 50 мБит/с имеют доступ 5-7 тыс. [жителей]. Но в селах очень серьезные цены, очень дорого. Даже здесь, в Нарьян-Маре, мы покупаем интернет несравнимо дороже, чем в Петербурге или Москве. К 2024 году планируется достичь средней скорости по региону хотя бы 10 мБит/с достигнуть - сейчас в среднем, я думаю, два мегабита в секунду. При этом для нас важно выйти хотя бы на цены Архангельской области", - добавил Окладников.

Преодолеть монополию

Как отметил в беседе с ТАСС депутат окружного парламента Матвей Чупров, преодоление монополии на рынке интернет-связи является важной задачей для округа.

"Стоимость интернета является сдерживающим фактором <…> развития региона как такового. Молодежь же видит, что в Москве можно платить 200-300 рублей <...> Стоимость надо снижать, высокоскоростной интернет позволяет развиваться в различных направлениях, реализовывать проекты", - сказал Чупров, добавив, что стоимость интернета после строительства второго канала может снизиться.

"Мне кажется, что в таких случаях должны включаться и антимонопольные органы", - отметил депутат.

В регионе планируется создать специальный строительный отряд, который бы специализировался на круглогодичной прокладке волоконно-оптических кабелей. По словам Окладникова, отряд на основе местных кадров при наличии финансирования будет создан в следующем году.

Больше специалистов

В целом, отмечают участники рынка и чиновники, именно дефицит кадров является одной из важнейших, наряду с нехваткой инфраструктуры, проблем в сфере цифровизации округа.

"У нас кадровый дефицит, - отметил и.о. директора Ненецкого информационно-аналитического центра Евгений Касаткин. - Мы сотрудников стараемся брать местных, обучаем их сами, повышаем их уровень, отправляем на обучение. Заманить кого-то [из других регионов] практически невозможно. Готовых специалистов мы, наверное, со всего города собрали к себе".

В соответствии с задачами нацпроекта в регионе будет расширена подготовка специалистов в области цифровых технологий. "Еще одно средне-специальное учебное учреждение с сентября получило профильную лицензию по выпуску специалистов по компетенции "Цифровая экономика". Мы станем выпускать больше "айтишников", это немаловажно", - пояснил Окладников.

Также, по его информации, предполагается увеличение количества целевых мест в вузах других регионов для абитуриентов из НАО по специальностям, связанным с цифровой экономикой. Это позволит увеличить численность специалистов, что также предусмотрено национальным проектом.