Глава СПЧ предложил сделать проспект Сахарова специальным местом для митингов в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов поддержал инициативу сенатора Людмилы Боковой, которая ранее предложила разработать законопроект, четко определяющий список мест для проведения митингов и политических акций. По мнению Федотова, в Москве такой площадкой мог бы стать проспект Академика Сахарова.

"Это должны быть места, в которых могут проводить свои публичные мероприятия все общественные организации, независимо от их политической направленности. За исключением, конечно, тех, которые являются экстремистскими, - сказал он в четверг в интервью радиостанции "Говорит Москва". - В Москве это может быть проспект Академика Сахарова и, может быть, еще несколько улиц и площадей, которые удобны, чтобы проводить там мероприятия и чтобы перенаправлять транспортные потоки, не создавать проблем для пешеходов".

Глава СПЧ отметил, что места для проведения митингов с предварительным уведомлением должны определяться местной администрацией. "Но я подчеркну, что это должно быть для всех. Главное, чтобы не было двойных стандартов", - добавил он.

Сенатор Людмила Бокова выступила с соответствующим предложением в четверг, 8 августа, на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. По ее мнению, данная инициатива не нарушала бы право на мирные митинги, акции, при этом публичные мероприятия на специально отведенных площадках не беспокоили бы других граждан, которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. При этом 27 июля в подобной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест. Власти заранее предостерегли участников акций об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованных акциях и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в них.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.