Власти Дагестана планируют обеспечить жильем более 300 детей-сирот в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году планируют обеспечить жильем более 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщается в четверг на сайте Министерства образования и науки республики.

"До конца года в Дагестане ключи от собственных квартир получат 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов выделено 259 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для контроля качества приобретаемого жилья по поручению зампредседателя правительства - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой, в муниципалитетах республики сформированы комиссии, которые проводят обследование всех помещений на соответствие санитарным и техническим требованиям.

По данным Минобрнауки Дагестана, на сегодня в регионе количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 4 тыс. 740 человек. В 2019 году их количество в результате принимаемых мер по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия удалось сократить на 220 человек (2018 год - 4 тыс. 960 человек).

"Также Минобрнауки республики ведется работа по расширению мер социальной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, количество воспитанников детских домов в этом году удалось сократить до 77 человек (2018 год - 90 человек)", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Дагестане жильем в 2018 году обеспечено 313 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, на эти цели было предусмотрено более 257 млн рублей. В 2017 году в регионе жильем были обеспечены 322 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели было выделено более 265 млн рублей.

По данным Минобрнауки республики, в Дагестане количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья, составляет более 2,8 тыс.