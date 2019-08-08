Коммунальные службы Петербурга перешли в усиленный режим работы из-за сильных дождей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" перешло в усиленный режим работы в четверг вечером из-за сильных дождей, на улицы города выехали восемь дежурных бригад для устранения подтоплений в центре и на юге города, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На данный момент в городе работают восемь дежурных бригад. Устраняются подтопления у дома №1 по Бухарестской улице, на Лиговском проспекте у Воздухоплавательной улицы и на Синопской набережной", - отметил собеседник агентства.

Сильные дожди в четверг вечером подтопили ряд улиц в Невском, Центральном, Адмиралтейском, Московском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС. Московский проспект, вторая по протяженности магистраль Санкт-Петербурга, соединяющая центр города с югом, частично подтоплен. В частности, подтоплен участок на пересечении Московского проспекта и Первой Красноармейской улицы в районе вестибюля станции метрополитена "Технологический институт - 1".

"В результате обильных осадков есть риск попадания воды в вестибюль станции "Технологический институт - 1", однако все станции метрополитена Санкт-Петербурга работают в штатном режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Петербургского метрополитена".

По данным корреспондента ТАСС, часть улиц в центре и юге Петербурга затоплена, машины едут по бампер в воде. Очевидцы в социальных сетях зафиксировали подтопления на проспекте Обуховской обороны, Улице Пинегина, улице Партизана Германа, а также на набережной реки Фонтанки.

Ситуация с автомобильными пробками в Санкт-Петербурге в связи с осадками достигла восьми баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки" на 20:02 мск. Частично затруднено движение по набережной Обводного канала, Невскому проспекту, Лиговскому проспекту и Московскому проспекту. По данным синоптиков, в четверг вечером в Санкт-Петербурге преимущественно облачно ветер тихий, южный, температура воздуха составляет 17 градусов выше ноля, ночью опустится до 13 градусов выше нуля.