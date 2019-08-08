Воронеж первым из городов встретил главную икону Воздушно-космических сил России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Воронеж стал первым среди городов страны, где встретили икону пророка Божия Илии - покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск РФ, которая впоследствии будет размещена в главном храме Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"Святыня строящегося главного храма Вооруженных сил начала свое шествие по России, в котором Воронеж встретил ее первым. В торжественной церемонии встречи приняли участие военнослужащие авиационной дивизии Западного военного округа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что после крестного хода икону перевезли на территорию военно-воздушной академии имени Николая Жуковского и Юрия Гагарина для освящения воинского храма святого Николая Чудотворца, где она пробудет до 9 августа.

В преддверии 75-летия Победы икона пророка Илии посетит воинские части Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, в 2020 году образ разместят в главном храме ВС РФ по завершении его строительства. В пресс-службе ЗВО рассказали, что при изготовлении иконы по благословению церкви использовались фрагменты обшивки крыла первого цельнометаллического самолета АНТ-2 и шпилька от парашюта 1924 года.

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации возводится на добровольные пожертвования в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Его открытие ожидается в 2020 году. Предполагается, что главный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о воинах, павших в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.