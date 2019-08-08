Следователи отпустили двух сотрудников ФБК после допроса по делу об отмывании денег

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Двое сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Вячеслав Гимади и Евгений Замятин отпущены из Следственного комитета после допроса по делу об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили адвокаты допрошенных.

"Гимади вышел из СК после допроса и едет домой. Он в статусе свидетеля", - сказала его адвокат Светлана Байтулина, не уточнив иных подробностей.

Адвокат Замятина Федор Сирош также подтвердил ТАСС, что его клиента отпустили после допроса. "Мой клиент также находится в статусе свидетеля. Утром у него прошел обыск, следователи изъяли жесткий диск его компьютера и несколько мобильных телефонов. Также могу сказать, что во время допроса у меня пытались взять подписку о неразглашении. Однако я отказался ее давать, так как мне неясно, какие именно сведения мне хотели запретить разглашать. Следователь этого конкретно не пояснил", - сказал Сирош.

Утром сообщалось об обысках у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, которые проводились в рамках уголовного дела об отмывании денег.

Следственный комитет возбудил дело об отмывании денег сотрудниками ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018-го лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валютах, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги.