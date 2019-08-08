Первый в России чемпионат WorldSkills по лесным компетенциям проходит под Архангельском

ТАСС, 8 августа. Первый в России чемпионат по компетенциям в лесной отрасли по стандартам WorldSkills (соревнования по профессиональному мастерству) организовали в Архангельской области, в нем участвуют около 20 человек из пяти регионов. Об этом в четверг ТАСС сообщил министр образования и науки региона Сергей Котлов.

"Впервые по этим компетенциям проходят соревнования в России в рамках движения WorldSkills, мы согласовали с союзом три компетенции - это "форвардер", "харвестер" и "гидроманипулятор", - отметил собеседник агентства.

По его словам, участниками соревнований стали около 20 студентов из Архангельской и Вологодской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа. "Ребята изготавливают шланги высокого давления, цепи для валочной машины, а также выполняют конкретные операции на машинах: валят лес, перегружают готовые ассортименты на форвардерах", - рассказал министр, добавив, что итоги соревнований подведут 10 августа.

При этом он указал, что подготовку к чемпионату одобрил эксперт WorldSkills, который дал заключение, что все площадки соответствуют стандартам союза. "Следующая наша задача - выйти на уровень национального чемпионата", - резюмировал Котлов.

Соревнования организованы в рамках юбилейного пятого чемпионата России "Лесоруб XXI века", который проходит с 7 по 10 августа в Устьянском районе Архангельской области.