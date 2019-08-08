Мусульманские паломники в Саудовской Аравии приступают к исполнению обрядов хаджа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более двух с половиной миллионов паломников-мусульман со всего мира, включая 22,5 тыс. россиян, приступают в пятницу к исполнению основных обрядов хаджа к святым местам ислама в Саудовской Аравии, связанным с жизнью пророка Мухаммеда. Как сообщила газета Asharq Al-Awsat, власти королевства предприняли в этом сезоне немало усилий, чтобы еще более обезопасить маршруты, по которым будут двигаться пилигримы. Это сделано с целью предотвращения трагических инцидентов прошлых лет, когда давки и столпотворения на пешеходных мостах, уносили десятки и сотни человеческих жизней.

Модернизирована система оповещения участников хаджа, к их обслуживанию привлечено 350 тыс. волонтеров, которые будут нести круглосуточное дежурство. Палаточные города в долине Мина под Меккой, где будут временно проживать паломники, оснащены кондиционерами, запасами воды и продовольствия.

Хадж, наряду с признанием единобожия, ежедневной пятикратной молитвой, постом в священный месяц Рамадан и обязательными пожертвованиями в пользу бедных, является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина. Улемы предупреждают, что хадж - это серьезное испытание и пройти все его этапы можно только уповая на Аллаха.

Поэтому паломничество начинается с омовения и молитвы тальбия. Мусульмане-мужчины облачаются в ихрам - ритуальные белые одежды, которые символизируют чистоту их помыслов. Ихрам представляет собой два больших куска махровой ткани: одну часть повязывают вокруг пояса, а другую накидывают на плечи. Такой дресс-код как бы уравнивает участников хаджа перед Всевышним и дает соответствующий духовный настрой. Женщинам предписана обычная для мусульманок одежда, открытыми остаются только лицо, руки и стопы.

Стояние на горе Арафат

На рассвете в пятницу или восьмого дня месяца зуль-хиджа по лунному календарю паломники, облаченные в белые одеяния, совершают обряд дарования воды ат-тарвия. Отсюда происходит и название первого дня - яум ат-тарвия, который предшествует восхождению на священную гору Арафат. Добраться до нее пешком правоверным будет нелегко, учитывая, что столбик термометра с утра стоит на 40-градусной отметке, но им поможет преодолеть расстояние в 25 км святая вода из мекканского источника Зам-Зам. Пожилые могут воспользоваться комфортабельными маршрутками, которые двигаются на очень медленной скорости.

Стояние ("вукуф") на горе Арафат произойдет в субботу, в девятый день месяца зуль-хиджа. Это главный ритуал хаджа, его обязан совершить каждый участник, иначе паломничество будет признано недействительным. Стоя у подножия горы, на ее склонах и вершине, мусульмане будут от рассвета до заката читать молитвы, часто произнося фразу: "Вот я перед тобой, о Аллах!"

Богомольцы искренне верят, что именно в этот момент Всевышний выслушивает их прошения и отпускает грехи. С 70-метрового гранитного холма в окрестностях Мекки, который именуется также Джебель-Рахме (Гора милосердия), с прощальной проповедью обратился к своим последователям пророк Мухаммед, совершивший в конце жизни хадж. В этой своей хутбе (проповеди) он разъяснил основные установления ислама.

Согласно исламскому преданию, на горе Арафат Адам воссоединился с Евой после изгнания из рая и получил прощение.

Побивание шайтана

В субботу после захода солнца, паломники отправятся на ночевку в долину Муздалифа, где будут читать молитвы и собирать камешки для совершения на следующий день ритуала побивания камнями шайтана на мосту Эль-Джамарат. По преданию, в этом месте пророк Ибрахим (библейский Авраам) отгонял камнями дьявола, который мешал ему выполнить повеление Всевышнего. Смысл этого обряда в сопротивлении людей дьяволу, который всегда пытается их искушать и сбивать с верного пути.

На мосту Эль-Джамарат в недавнем прошлом часто происходили давки, поэтому саудовские власти настоятельно советуют паломникам проявлять внимательность и следовать четко указателям.

Бросив семь камешков в каменного идола (шайтана), паломники могут приступать к закланию жертвенных животных. Наступает Ид аль-Адха или Курбан-байрам - трехдневный праздник жертвоприношения. Забой скота осуществляется специально обученным персоналом и входит в стоимость поездки. Поэтому паломники, как правило, возвращаются в Мину и ждут сообщения о завершении жертвоприношения.

Впрочем, они еще дважды вернутся к месту побивания шайтана в последующие дни, чтобы повторить этот ритуал.

В воскресенье, в 10-й день месяца зуль-хиджа, мужчины стригут волосы или бреют голову (женщинам достаточно отстричь или укоротить одну прядь). Вечером они направляются в Мекку для совершения тавафа - обхода главной мекканской святыни Каабы, где хранится священный черный камень.

Горячая линия для паломников

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии совместно с агентством САП запустило информационный портал, а также открыло страницы в социальных сетях, где на шести языках - арабском, английском, французском, русском, китайском и фарси - можно получить всю необходимую информацию по хаджу, в том числе по вопросам транспорта и размещения. Запущена круглосуточная горячая линия, где на интересующие вопросы паломникам по телефону будут отвечать хорошо подготовленные исламские проповедники.