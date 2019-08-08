Пелоси призвала Трампа вернуть Сенат с каникул для принятия закона об оружии

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призвала в четверг президента страны Дональда Трампа воспользоваться своим правом прервать летние каникулы Сената для принятия законопроекта об усилении контроля за оборотом оружия. Текст письма опубликовал в четверг новостной портал Axios.

"Сегодня как спикер Палаты представителей я пишу вам и искренне прошу задействовать имеющиеся у вас полномочия, согласно разделу 3 статьи 2 Конституции США, и срочно созвать Сенат, чтобы рассмотреть законопроект о предотвращении насилия с применением огнестрельного оружия, который уже был принят Палатой представителей и поддержан обеими партиями", - написала она.

Ранее Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) уже призывали лидера республиканцев в верхней палате Конгресса Митча Макконнелла прервать каникулы, на которые законодатели ушли в конце прошлой недели, и провести внеочередное заседание. Законодательная инициатива, о которой идет речь, была одобрена Палатой представителей еще в феврале. Она предполагает ужесточение требований к проверке данных покупателей огнестрельного оружия.

Президент Трамп ранее на этой неделе заявил, что выступает за усиление механизма проверок при продаже оружия, чтобы оно не оказалось в руках "больных людей". Пелоси обратила внимание на эти слова Трампа в своем письме, указав, что принятию законопроекта о таких проверках препятствует Макконнелл.

В США за последние дни произошли несколько инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали почти 30 человек. В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). 20 человек погибли, 26 были ранены, нападавший задержан. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек, пострадали 27. Еще семь человек получили ранения той же ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к конституции США. Американские власти предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия в свете неоднократно происходивших в стране инцидентов с его применением, но успехом эти усилия не увенчались.