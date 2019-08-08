В РТРС заявили, что система оповещения о ЧС заблокировала трансляции ряда телеканалов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сбои в трансляциях федеральных каналов произошли из-за использования системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, говорится в сообщении на сайте государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).

"8 августа система впервые была задействована в центральном узле инфраструктуры - в составе федерального центра формирования мультиплексов. <...> На основании указаний уполномоченного органа в эфир были выданы предупреждения (ролик) о надвигающемся сильном ветре и о рекомендуемых мерах предосторожности в ряде регионов европейской части России. <...> При завершении работы системы произошло срабатывание модуля безопасности, блокирующего часть функций передающего оборудования, из-за чего трансляция ряда телеканалов не возобновилась в автоматическом режиме", - говорится в публикации.

Отмечается, система была задействована по регламенту в рамках соглашения между МЧС и РТРС. Сейчас трансляция телеканалов ведется в штатном режиме.

"Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях - обязательная составляющая инфраструктуры цифрового эфирного телевизионного вещания. Она создана в соответствии с целями и задачами федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". Инфраструктура эфирного телевещания является важной частью системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, которая эффективно помогает оперативно информировать население страны", - отметили в РТРС.

В 20:00 мск в эфире всех основных телеканалов появилось предупреждение со звуковым сопровождением со следующим текстом: "Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны". Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова рассказала ТАСС, что "МЧС использует данный способ информирования населения подобно тому, как ранее используется информирование через смс-сообщения операторов".