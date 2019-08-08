Джонсон поручил разработать систему упрощенного получения британских виз для ученых

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил правительству разработать механизм для упрощенного получения британских виз наиболее талантливыми представителями зарубежного научного мира. Об этом британский лидер сообщил вечером в четверг в ходе трансляции, которая велась в Facebook.

"Великобритания гордится своей историей новаторских разработок, наши собственные изобретения простираются от скромного велосипеда до лампочки. Мы были малой родиной для первой в мире национальной базы данных ДНК, мы открыли графен, и нашим ученым, находящимся на передовых рубежах, следует гордиться тем, что они идут по стопам таких титанов, как [математик] Ада Лавлейс и нобелевские лауреаты [молекулярный биолог] Фрэнсис Крик и [физик-теоретик] Питер Хиггс. Но для того чтобы мы могли обеспечить дальнейшее лидерство в продвижении знаний, мы должны не только поддерживать кадровый потенциал, который у нас уже есть, но и обеспечивать, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира", - пояснил глава правительства.

Джонсон возложил задачу по подготовке ускоренной системы получения виз для иностранных ученых на британское МВД и министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, порекомендовав ведомствам заниматься этой работой в тесном сотрудничестве с научным сообществом страны.

В свою очередь министр внутренних дел Прити Пател заявила о желании видеть Великобританию "наиболее процветающей экономикой в Европе с иммиграционной системой, которая привлекала бы самые яркие и передовые таланты со всего мира".

"Ключевой частью этого процесса станет наш новый путь ускоренного получения виз, который будет привлекать к нашим берегам ведущих ученых и исследователей мира. Эти одаренные умы станут содействовать укреплению позиции Великобритании как центра науки и инноваций в силу того, что мы рассчитываем ввести балльную иммиграционную систему", - заметила глава МВД. Она пояснила, что баллы будут выставляться британскими властями, исходя из того потенциального вклада, который желающие осесть в Соединенном Королевстве могут внести в жизнь страны.

Британские власти рассчитывают ввести в действие новую иммиграционную систему уже до конца текущего года.