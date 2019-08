WSJ: Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американская компания Facebook предложила по $3 млн ведущим американским СМИ за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Facebook остановила свой выбор в том числе на The Walt Disney Company, телекомпании ABC, газете The Washington Post, агентстве деловых новостей Bloomberg и компании Dow Jones, дочернем предприятии The Wall Street Journal. Срок действия каждой лицензии определен в три года. Новая вкладка, посвященная новостям, может появиться в Facebook уже предстоящей осенью.

Согласно публикации, Facebook готова предоставить упомянутым СМИ свободу выбора в вопросе того, как именно материалы будут появляться в новой вкладке. Первый вариант будет предусматривать прямое размещение статьи в Facebook, а второй - размещение только заголовка, при открытии которого пользователь будет автоматически переходить по ссылке на сайт средства массовой информации.

Источники газеты обращают внимание на то, что Facebook планирует пользоваться рекомендациями своих партнеров из числа СМИ для совершенствования новостной вкладки.