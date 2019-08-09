Сельдяного короля в Приморье могло занести Цусимское течение

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Огромный сельдяной король (лат. Regalecus glesne), которого ранее обнаружили на пляже в Приморском крае, мог оказаться там из-за Цусимского течения, которое каждое лето заносит в акваторию края тропические виды фауны. Таким мнением специалистов Тихоокеанского филиала Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) поделились с ТАСС в его пресс-службе.

О находке 2,5-метровой рыбы на пляже ранее сообщили очевидцы, отдыхавшие в одной из бухт Хасанского района Приморья. Они успели сделать несколько фото, прежде чем выпустить рыбу в море. По мнению главного научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН Владимира Ракова, это первый случай, когда представителя этого вида встречают в российских водах.

"Это малоподвижная рыба, которая часто перемещается течениями, что объясняет ее появление у берегов Приморья. В Приморье летом главный поставщик южных мигрантов, Цусимское течение, заносит и куда более экзотичные объекты - меч-рыбу, корифену, тунцов, крупных каракатиц. Поэтому находка сельдяного короля нас особо не удивила", - прокомментировали в пресс-службе.

Там добавили, что существует много различных подвидов этой рыбы, которые внесены в справочники рыб России. При этом в российских водах она все же попадалась ранее в тралы рыбаков, причем длина особей достигала 4-5 метров. Были и случаи поимки ее учеными на мелководье.