В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, начались в пятницу в Японии. Ровно в 11:02 (05:02 мск) по всей стране была объявлена минута молчания. Именно в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29.

После этого в Парке мира в Нагасаки выступит мэр города Томихиса Тауэ, который зачитает Декларацию мира с призывом к полному ядерному разоружению. Затем ожидается выступление премьер-министра страны Синдзо Абэ. На мероприятии будут присутствовать представители более 70 государств, включая дипломатов из России, Великобритании, Франции и США.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под управлением майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая погода, однако плутониевая бомба под названием "Толстяк" в итоге была сброшена. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но неточное прицеливание и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибло 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".