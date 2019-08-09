Мэр Нагасаки призвал Россию и США сыграть ведущую роль в ядерном разоружении

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ считает, что процесс ядерного разоружения находится под угрозой, в связи с чем РФ и США должны взять на себя ведущую роль в этой сфере. Об этом он заявил в пятницу, выступая на траурной церемонии, приуроченной к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города.

"Нынешняя мировая ситуация с ядерным оружием чрезвычайно опасна. Вновь набирает обороты мнение, что обладание ядерным оружием полезно. В следующем года исполняется 50 лет с момента вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Все ядерные державы должны помнить смысл этого договора и выполнять свои обязанности в рамках него", - сказал он.

Мэр Нагасаки также призвал Соединенные Штаты и Россию "взять на себя ответственность как ядерные супердержавы и продемонстрировать всему миру конкретные пути сокращения запасов ядерных вооружений". Тауэ также заявил, что Японии следует присоединиться к принятой в 2017 году Конвенции ООН о запрещении ядерного оружия.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В момент взрыва погибло 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица Земли. За минувший год в памятные книги было добавлено около 3,4 тысяч имен скончавшихся "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки - прим. ТАСС), а общее число жертв бомбардировки превысило 182 тысячи человек.