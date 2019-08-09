В Приамурье в закон о бюджете приняли поправки, необходимые для ликвидации последствий ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Амурской области в двух чтениях приняли изменения в закон "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы", откорректировав нормативный акт в связи с необходимостью ликвидации последствий ЧС в регионе, вызванной дождями и подъемом рек. Этот вопрос был рассмотрен в пятницу на внеочередной сессии.

"[Законопроект] рассмотрен в двух чтениях. Закон вступил в силу", - сказал журналистам по итогам заседания председатель законодательного собрания региона Вячеслав Логинов отвечая на вопрос о принятых изменениях.

Поправки касались увеличения резервного фонда на 100 млн рублей, а также перераспределения 3 млн рублей, которые поступили в результате налоговых и неналоговых доходов, в поддержку предпринимателей, пострадавших в зоне ЧС. По словам Логинова, как правило, это один магазин в населенном пункте, и людям там просто больше негде купить продукты, поэтому нужно восстанавливать коммерческую инфраструктуру.

Кроме того, благодаря изменениям в закон в бюджете теперь отражены первые денежные средства по программе компенсации электроэнергии тем жителям региона, дома которых попали в зону ЧС. Им будет снижен тариф на электроэнергию на 30%.

По состоянию на 8 августа, в Приамурье было подтоплено 13 жилых домов, 542 приусадебных участка. Эвакуированными оставались 2353 человека, из них в пунктах временного размещения (ПВР) - 102. На ликвидации последствий паводка задействовали более 740 человек, 153 единицы техники и три воздушных судна.