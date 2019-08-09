Санья вошел в тройку городов Китая с лучшей индустрией развлечений

САНЬЯ /Китай/, 9 августа. /ТАСС/. Китайский курортный город Санья в южной провинции Хайнань попал в тройку лучших городов страны по уровню развития индустрии развлечений и организации досуга. Соответствующий рейтинг был составлен по итогам исследования, проведенного Национальной академией экономической стратегии и Центром исследования туризма при Академии общественных наук Китая.

Санья, пользующийся огромной популярностью как у китайский, так и иностранных туристов, включая российских, был отмечен как город с огромным потенциалом в развитии индустрии развлечений.

В тройку лидеров попали также огромные мегаполисы Шанхай и Пекин, уступающий им в масштабах Санья разместился на втором месте. Рейтинг был составлен после сопоставления уровней индустрии развлечений в 290 городах по всей стране. При этом учитывались, в частности, такие критерии, как имидж населенного пункта, состояние экологии, организация досуга и уровень развития туризма. В десятку лучших городов Китая для проведения досуга также вошли Чжухай, Шэньчжэнь, Циндао, Сямэнь, Ханчжоу, Сиань и Лхаса.

Восемь из десяти этих городов расположены в наиболее экономически развитых и процветающих восточных и южных регионах Китая. Из западной части страны в десятку лучших для отдыха и развлечений попали лишь два города - Сиань и Лхаса. В восточных и южных районах, отмечают составители рейтинга, заметно лучше удается поддерживать высокий имидж городов, организовывать досуг и развивать сферу потребления.